11 Июля 2022
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дальнобойщики (2018) | Фото: Накануне.RU

Контрсанкции: В России предложили ввести лимит на продажу дизеля иностранным грузовым перевозчикам

Национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта России предложила в качестве ответной меры на ограничение транзита через Литву в Калининград ограничить продажу топлива иностранным перевозчикам. Предложение направлено председателю кабинета министров Михаилу Мишустину, пишут "Известия".

Напомним, санкции ЕС запрещают Литве пропускать в Калининград поезда и грузовые фуры с товарами. Запрет затронул около 50% от всех поставок в этот регион.

В ассоциации предлагают ограничить отпуск топлива для иностранных фур 50 литрами. Свыше этого лимита перевозчики должны будут платить за дизель европейскую цену – сейчас в ЕС литр дизельного топлива стоит около 130 руб. против российских 54 руб. Власти Калининградской области неоднократно рассказывали, что иностранные перевозчики ездят в этот российский регион заправляться – это выгодно.

Впрочем, представители отрасли считают, что российская экономика пострадает от таких "санкций" не меньше европейской, по которой ассоциация предлагает нанести "ответный удар".

Теги: лимит, дизельное топливо, грузовые перевозки



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