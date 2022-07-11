Суд арестовал подозреваемых в краже денег у матери погибшего на Украине контрактника

Двое жителей Казани, подозреваемых в хищении почти 13 млн руб у жительницы Пермского края - матери погибшего контрактника из Гремячинска, заключены под стражу до 6 сентября.

По данным РБК-Пермь, ходатайство об аресте еще двух фигурантов суд рассмотрит в ближайшее время.

Максимальное наказание за преступление – до 10 лет лишения свободы.

Напомним, деньги у женщины мошенники похитили под видом работников Банка России в мае текущего года.

По словам потерпевшей, неизвестные сообщили ей, что произошла утечка данных и необходимо застраховать расчетные счета. Женщина несколько дней подряд по указанию аферистов снимала различные суммы и переводила на абонентские номера, указанные ими, счета в банках и электронные кошельки. В результате потерпевшая перевела злоумышленникам предусмотренные законом выплаты членам семей погибших военнослужащих, а также личные сбережения потерпевшей и деньги, взятые в кредит. Общая сумма ущерба превысила 12,7 млн руб. Когда женщина поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали в городе Казани четырех местных жителей в возрасте от 20 до 22 лет. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения. Задержанные координировали операции по обналичиванию и переводу денежных средств на подконтрольные счета из арендованной квартиры. При обыске жилища полицейскими обнаружено и изъято 50 мобильных телефонов, около 380 банковских карт и 250 сим-карт.