11 Июля 2022
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Путин, Лукашенко (2021) | Фото: kremlin.ru

Путин и Лукашенко обсудили возможный совместный ответ на транспортную блокаду Калининграда

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили возможные совместные шаги в связи с введенными Литвой ограничениями на транзит в Калининградскую область, сообщает пресс-служба Кремля.

Помимо этого, главы государств говорили о ходе специальной военной операции РФ, а также затронули вопросы обороны Белоруссии и России, поставки энергоносителей из России в Европу и строительство белорусского порта в России.

Ответом на ограничения российского транзита в Калининградскую область может стать полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику, заявил ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Напомним, литовские власти перекрыли транзит части товаров через свою территорию в Калининградскую область России с "материковой" части. Речь идет о железнодорожных поставках – ряд товарной номенклатуры попал в черный список ЕС.

Теги: Путин, Лукашенко, Калининград, блокада



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