11 Июля 2022
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луна месяц (2012) | Фото: Накануне.ru

В Москве умер участник управления работой советских "Луноходов" на Луне Владимир Довгань

В Москве на 85-м году жизни умер участник управления работой советских "Луноходов" на лунной поверхности в 1970-х гг. Вячеслав Довгань, сообщает "Роскосмос".

В 1967-73 гг. после учёбы в Военной инженерной академии имени Дзержинского служил в Симферопольском Центре дальней космической связи. В это время прошёл подготовку в качестве водителя лунных самоходных аппаратов, и в 1970-71 и 1973 г. управлял работой советских "Лунохода-1" и "Лунохода-2" на лунной поверхности. В 1974-82 гг. работал в Главном военном клиническом госпитале имени академика Бурденко, в 1982-89 гг. – в филиале № 35 Научно-исследовательского института военной медицины Министерства обороны СССР.

После выхода в отставку активно занимался популяризацией отечественной космонавтики, выступая с лекциями и докладами на многих конференциях и чтениях.

Теги: Владимир Довгань, Роскосмос, Луноход, смерть



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