11 Июля 2022
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Политика В России
Коллаж, Андрей Клишас, Павел Крашенинников (2021) | Фото: Накануне.RU

"Юмористы": Клишас прокомментировал слухи об экстренном заседании парламента

Сегодня стало известно о дополнительном, внеочередном заседании Госдумы и Совета Федерации в пятницу, 15 июля. В это время парламентарии уже должны быть на каникулах (точнее, на региональных неделях, которые плавно перетекают в каникулы), но их вызовут собраться (видимо, с оплатой транспортных расходов из бюджета).

В связи с "экстренностью" в сети и СМИ возникло множество предположений о темах, которые будут обсуждать сенаторы и депутаты.

Например, появилась версия о принятии закона о референдуме "на освобожденных территориях".

Правда, этот вариант глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас в своем Telegram-канале охарактеризовал как : "Юмористы текст писали".

Еще одна версия гласит, что парламенту нужно будет принять отставку кого-то высокопоставленного, например, министра финансов Антона Силуанова или главы Счетной палаты Алексея Кудрина.

Теги: госдума, совет федерации, андрей клишас



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