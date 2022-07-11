Масляков не приедет в Екатеринбург для съемок "Встречи выпускников КВН-2022"

Основатель Клуба веселых и находчивых Александр Масляков не будет вести "Встречу выпускников КВН-2022", сообщают организаторы мероприятия. Ведущий не сможет прибыть в Екатеринбург по непредвиденным причинам.

Вместо Маслякова, вести встречу будет звездный выпускник Клуба шоумен и телеведущий Валдис Пельш, который также был приглашен в качестве звездного жюри. Организаторы также напоминают, что Пельш уже провел одну из игр Высшей Лиги КВН в начале 2022 года.

Напомним, "Встреча выпускников КВН-2022" пройдет 15 июля на сцене Екатеринбург-ЭКСПО. Ранее стали известны четыре команды, которые примут участие в игре. Вместе с новым ведущим, в качестве жюри также был приглашен шоумен, продюсер и участник легендарной команды КВН "Уральские пельмени" Андрей Рожков.