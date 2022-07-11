Отменено решение суда о приостановке работы нефтепровода и терминала КТК

Краснодарский краевой суд отменил решение новороссийского суда о приостановке деятельности Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Вместо приостановки компании назначили штраф в 200 тыс. руб., передает РБК.

В пресс-службе компании пояснили, что остановка предприятия непрерывного цикла может повлечь необратимые последствия для производственного процесса.

"Технологические требования к транспортировке нефти не позволяют сиюминутно и одновременно остановить производственную деятельность", - отметили в КТК.

Иск о приостановке работы КТК подал Ространснадзор. Ведомство выявило нарушения экологического характера.

Экологическую проверку провели еще в мае по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко.

В конце марта КТК сообщал о повреждениях оборудования на причальных устройствах (ВПУ). Эксплуатация их тогда была приостановлена. При этом Росприроднадзор не нашел следов разлива нефти в море.

По трубопроводу Тенгиз — Новороссийск протяженностью 1511 км поставляется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе на Каспии. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами. КТК не находится ни под санкциями ЕС, ни США. Крупнейшими акционерами КТК являются "Транснефть" (24%) и казахский "КазМунайГаз" (19%).

На минувшей неделе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил минимизировать зависимость экспорта казахской нефти от России и вместе с американцами проработать оптимальные варианты Транскаспийского маршрута.