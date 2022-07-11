11 Июля 2022
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Общество Свердловская область
коллаж, чиновник, чиновница, наручники, стройка, строительство (2015) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге главбух УК присвоила себе около 10 млн рублей

В Екатеринбурге перед судом предстанет теперь уже бывшая главный бухгалтер управляющей компании. Женщину обвиняют в присвоении денег в особо крупном размере.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, преступления совершались с ноября 2017 по март 2021 года с помощью программы для дистанционного управления расчетным счетом ООО "Связь-Инвест". Как показало расследование, при помощи электронного ключа главбух неоднократно перечисляла деньги с расчетного счета организации на принадлежащий ей счет в банке. А чтобы скрыть свои преступные действия, в назначении платежей она указывала фиктивную операцию – "прочие выплаты".

Всего таким способом было присвоено около 10 млн рублей, принадлежащих УК. Сейчас расследование завершено, уголовное дело направлено в Кировский районный суд уральской столицы.

Как сообщало Накануне.RU, также скоро перед судом предстанет бывшая сотрудница банка из Первоуральска. Ее обвиняют в хищении денег клиентов, на которых она брала кредиты без их ведома.

Теги: главбух, присвоение, УК, Екатеринбург



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