Захарова назвала претендентку на пост премьера Великобритании "кровожадной особой"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о том, что в случае избрания на пост премьер-министра она собирается обеспечить поражение России в спецоперации.

"Кровожадная и чрезвычайно деструктивная особа уже в пути", — сыронизировала Захарова в своем Telegram-канале.

Трасс ранее заявила о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра Британии. В случае избрания она пообещала "сразу взяться за дело", чтобы гарантировать поражение России на Украине.

Объявление об отставке Бориса Джонсона в четверг привело к старту внутренней гонки в партии, официально о внутрипартийной выборной кампании будет объявлено сегодня.

Несколько представителей консерваторов уже объявили о своем желании побороться за кресло премьер-министра, например, генеральный прокурор Суэлла Браверман.