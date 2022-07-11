11 Июля 2022
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Политика В России
(2018) | Фото: пресс-служба МИД РФ

Захарова назвала претендентку на пост премьера Великобритании "кровожадной особой"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о том, что в случае избрания на пост премьер-министра она собирается обеспечить поражение России в спецоперации.

"Кровожадная и чрезвычайно деструктивная особа уже в пути", — сыронизировала Захарова в своем Telegram-канале.

Трасс ранее заявила о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра Британии. В случае избрания она пообещала "сразу взяться за дело", чтобы гарантировать поражение России на Украине.

Объявление об отставке Бориса Джонсона в четверг привело к старту внутренней гонки в партии, официально о внутрипартийной выборной кампании будет объявлено сегодня.

Несколько представителей консерваторов уже объявили о своем желании побороться за кресло премьер-министра, например, генеральный прокурор Суэлла Браверман.

Теги: захарова, трасс, великобритания



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