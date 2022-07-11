11 Июля 2022
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Экономика За рубежом
топливо, бензин, заправка, АЗС, машина (2018) | Фото: Накануне.RU

СМИ: Великобритания продолжит покупать российский дизель, несмотря на санкции

Несмотря на санкции и публичный отказ Великобритании покупать российские нефтепродукты, страна все равно может продолжить импорт дизельного топлива из РФ, пишет Times. Сама британская нефтеперерабатывающая промышленность не может подготовить необходимое количество топлива.

Официально доля российского топлива, импортируемого в Великобритании, невелика. Но благодаря продажам через третьи страны обходятся санкции, а доля российских нефтепродуктов в Великобритании составляет до 20%.

Одним из перекупщиков может выступать Индия, которая в последнее время значительно нарастила импорт нефти из России.

Теги: великобритания, дизельное топливо, нефть



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