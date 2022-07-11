Foreign Affairs: Западу пора отказаться от иллюзии победы Украины

На Западе продолжают составлять сценарии военной победы Украины над Россией, игнорируя очевидные вещи. Об этом пишет Foreign Affairs.

Украина и ее покровители говорят так, как будто победа Киева не за горами. Но эти заклинания все больше кажутся сплошной фантастикой. Поэтому Украина и Запад должны пересмотреть свои амбиции и перейти к более реалистичному подходу: поиску компромисса, который положит конец боевым действиям, считает автор.

На Западе попали в ловушку собственных иллюзий. В апреле министерство обороны Британии заявило, что на Украине погибло 15 тысяч российских солдат. Если предположить, что количество раненых было в три раза больше, как это обычно бывает при военных действиях, то примерно 60 тысяч российских солдат были выведены из строя. А так как по первоначальным западным оценкам, размер передовых российских сил на Украине составлял около 120 тысяч человек, то потери получаются на уровне 50%. Но в таком случае российская армия давно должна была развалиться, а вместо этого она добивается небыстрых, но неуклонных успехов в Донбассе.

"Похоже, что русские понесли гораздо меньшие потери, чем многие думали, или, даже несмотря на их наличие, нашли способ поддерживать боеспособность своих многочисленных подразделений", - говорится в статье.

Также отмечается, что "война на истощение" бесперспективна для Запада. Экономика России выдержит, а вот на Запад ложится бремя длительного содержания Украины, в то время как население западных стран "само уже теряет терпение в связи с конфликтом". Так что здесь Запад может рассчитывать только на ничью, но дорогóй для себя ценой.

Выход для Запада один - как можно скорее пойти на переговоры и прийти к компромиссу, ибо украинская и западная теории "победы" построены на слабых посылках, заключает автор Барри Поузен, профессор политологии Института международной политики им. Форда в Массачусетском технологическом институте.