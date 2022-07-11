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Политика В России За рубежом
эксгибиционист, извращенец (2015) | Фото:

ВОЗ готовит новое "гендерное" руководство

ВОЗ готовит новое руководство по "гендерным" вопросам, сообщается на сайте организации.

Первое издание вышло в 2011 году, и теперь ВОЗ обновляет его в свете "новых научных данных и концептуального прогресса". Одной из главных задач заявлена следующая: "выйти за рамки небинарных подходов к гендеру и здравоохранению, чтобы признать гендерное и сексуальное многообразие, а также концепцию, согласно которой гендерная идентичность существует в виде континуума, а пол не ограничен мужским и женским".

Показательно, что вместо проблемы здравоохранения ВОЗ объявляет своей целью борьбу с "дискриминацией". Отмечается, что гендерную идеологию планируется еще больше интегрировать в работу ВОЗ.

Понятие "гендер" изначально связывается с психосексуальными отклонениями и извращениями, которые объявляются нормой. На этом основана гендерная идеология. А новая редакция Международной классификации болезней (МКБ-11), которую продвигает ВОЗ, делает немалый шаг и к легализации педофилии. И Россия может на нее перейти в ближайшие годы.

Председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев напоминает, что Минздрав РФ против выхода России из ВОЗ.

"Интересно, он продолжит цепляться и теперь? Будет наращивать потенциал бесчисленных гендеров и полов и интегрировать все это в свою работу?" - пишет он.

"Вообще, судя по публикациям с сайта ВОЗ, современная концепция научного здравоохранения по учению этой организации включает в себя четыре главных столпа: аборты, много гендеров, массовую вакцинацию и расширение власти и финансирования ВОЗ "ради борьбы с пандемиями", - заключил Парфентьев.

Теги: ВОЗ, гендер



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