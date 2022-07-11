МЧС: в Свердловской области признаны безопасными только шесть пляжей

На сегодняшний день в Свердловской области специалистами государственной инспекции на маломерных судах приняты и признаны безопасными только шесть пляжей. Все остальные являются "дикими".

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, безопасными являются городской пляж на Верх-Нейвинском пруду в Новоуральске; пляжи санатория "Гранатовая бухта" и базы отдыха "Прометей" в Сысерти на берегу Верхнесысертского пруда; пляжи Билимбаевского пруда и базы отдыха "Кемпинг" в Первоуральске, а также пляж Линевского водохранилища в Горноуральском городском округе.

Ранее сообщалось, что с начала этого лета на свердловских водоемах утонули 14 человек. По данным ведомства, за минувшие выходные произошли еще две трагедии: 10 июля в Алапаевске при купании в городском пруду утонул ребенок, а в селе Томачево Алапаевского района в реке Нейва погиб мужчина.

Как подчеркивают в МЧС, все инциденты с гибелью людей случились в несанкционированных местах отдыха. В связи с этим спасатели и полицейские ежедневно организуют рейды по береговым зонам и настоятельно призывают уральцев отказаться от купания на "диких" пляжах.