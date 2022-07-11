11 Июля 2022
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Армия и ВПК Украина
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) (2022) | Фото: Dondi Tawatao / Getty Images

ВС РФ уничтожили хранилища со боеприпасами для HIMARS под Днепропетровском

Ракетами "Калибр" в Днепропетровской области уничтожены хранилища с боеприпасами для поставленных из США систем HIMARS, гаубиц М777 и самоходных пушек 2С7 "Пион", сообщает Минобороны России.

Кроме того, по данным министерства, высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Часов Яр уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ, в результате удара уничтожено более трехсот националистов.

6 июля ВКС России уничтожили в ДНР, в районе населенного пункта Малотарановка, две американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Также уничтожены два склада боеприпасов к HIMARS.

Теги: HIMARS, боеприпасы, Украина



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