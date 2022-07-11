ВС РФ уничтожили хранилища со боеприпасами для HIMARS под Днепропетровском

Ракетами "Калибр" в Днепропетровской области уничтожены хранилища с боеприпасами для поставленных из США систем HIMARS, гаубиц М777 и самоходных пушек 2С7 "Пион", сообщает Минобороны России.

Кроме того, по данным министерства, высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Часов Яр уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ, в результате удара уничтожено более трехсот националистов.

6 июля ВКС России уничтожили в ДНР, в районе населенного пункта Малотарановка, две американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Также уничтожены два склада боеприпасов к HIMARS.