На вокалиста "Курары" завели уголовное дело за дискредитацию ВС РФ

Вокалист музыкальной группы "Курара" Олег Ягодин предстанет перед судом по обвинению в дискредитации вооруженных сил РФ. Об этом сообщается в картотеке Кировского районного суда Екатеринбурга.

Согласно информации на сайте суда, речь идет о ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Материалы дела были переданы в суд 1 июля, рассмотрение запланировано на 11 августа.

Предположительно, речь может идти о высказывании музыканта на фестивале Ural Music Night, который прошел в Екатеринбурге с 24 на 25 июня. Как передает ТАСС со ссылкой на источник, после слов Ягодиным во время выступления их экспертизу провел Центр противодействия экстремизму ГУ МВД по Свердловской области.

Напомним, что группу "Курара" в 2003 году в Екатеринбурге основали Олег Ягодин и Юрий Облеухов. Помимо музыкальной группы, Ягодин также выступает в "Коляда-Театре".