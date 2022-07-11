Лучшие педагоги страны приедут в Тюмень на конкурс "Учитель года"

В Тюмень на конкурс "Учитель года-2022" приедут 86 лучших педагогов страны. Об этом Накануне.RU сообщили в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Первый и второй туры заключительного этапа пройдут с 21 сентября по 1 октября. Губернатор Александр Моор провел оргкомитет по подготовке заключительного этапа конкурса.

"Знаковое для педагогов страны событие впервые пройдет за Уралом. Это стало возможным благодаря победе в конкурсе в прошлом году преподавателя физики тюменской гимназии № 16 Екатерины Костылевой. Поставил коллегам задачу: все мероприятия в рамках конкурса должны пройти комфортно и безопасно. Важно также познакомить гостей с культурой, традициями и богатейшей историей нашего региона. К нам в гости приедут лучшие учителя со всей России. В Тюменской области детей обучают почти 11 тысяч школьных учителей и более 1,4 тысяч педагогов допобразования. Уверен, домашний финал такого престижного конкурса станет очень важным стимулом для их профессионального роста", - заявил Моор.

21 сентября - церемония открытия в ДК "Нефтяник" им. В.И. Муравленко.

22-27 сентября - испытания "Урок" и "Воспитательное событие" на базе тюменской гимназии №16.

29 и 30 сентября - испытания "Мастер-класс" и "Вопрос учителю года" в музейном комплексе им. И.Я. Словцова.

1 октября назовут имена 5 призеров на церемонии в ДК "Нефтяник" им. В.И. Муравленко.

В Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева с финалистами конкурса встретится председатель жюри второго тура, президент Академии Минпросвещения России Исаак Калина.