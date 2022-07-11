Калининградский губернатор заявил, что Литва не вводила новых ограничений на транзит

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что Литва не вводила новых ограничений на транзит грузов из РФ в регион, это не новые ограничительные меры.

По словам Алиханова, принятые Евросоюзом санкции имеют ступенчатый характер.

"Сейчас просто очередной этап вступления их в силу по разным товарам. Так, например, в декабре вступят ограничения по нефтепродуктам", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Ранее Reuters сообщило, что власти Литвы расширили ограничения на транзит товаров в Калининград через свою территорию в рамках антироссийских санкций ЕС.

По данным представителя литовской таможни, речь идет о запрете на транзит алкоголя, цемента, древесины, спирта и промышленных химикатов на спиртовой основе.