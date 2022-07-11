Онлайн-распродажа IKEA так и не возобновилась

Онлайн-распродажа IKEA так и не началась после выходных, во время которых компания предполагала работать над восстановлением сайта. Таким образом, анонсированная распродажа для многих пользователей не может начаться уже почти неделю.

В сети даже появлялись скрины заставки на сайте компании, которая обещает восстановить работу к 9 февраля. Очевидно, что это опечатка, но она породила немало ироничных мемов.

Между тем, организация Общественная потребительская инициатива сообщила о намерении подать на IKEA в суд с требованием частично возобновить импорт и производство. Общественники ссылаются на то, что уход компании из России лишает покупателей возможность получить техобслуживание и ремонт, полагающиеся по закону.