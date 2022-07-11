Депутат Госдумы рассказал, что может обсуждаться на внеочередном заседании 15 июля

Совет Госдумы назначил внеочередное пленарное заседание на 15 июля, в связи с чем в СМИ и телеграм-каналах появилась версия, будто могут обсуждаться какие-то вопросы, связанные со спецоперацией. Однако решаться, скорее всего, будут не сверхважные вопросы, а второстепенные или даже третьестепенные, уверен депутат Михаил Делягин. Он рассказал об этом корреспонденту Накануне.RU.

Как объяснил парламентарий, в течение нескольких недель нижняя палата ожидала очередных антикризисных законопроектов правительства в сфере социально-экономической политики, но ответа от правительства не было — заседания назначались, затем переносились и вообще отменялись.

"Правительство к 6 июля не успело, а к 15 успевает — ну, вот так они и работают", — прокомментировал Делягин.

Он уверен, что это никак не связано с СВО, так как это не входит в полномочия правительства, скорее всего, это законопроекты, "которые уже много раз обсуждали" и которые несут "изменения каких-то второстепенных или третьестепенных деталей".

"Может быть, гражданам будут гарантировать прожиточный минимум? Может быть, прожиточный минимум начнут считать по-человечески, а не по-людоедски? Может быть, пенсионный возраст вернут на место? Согласитесь, что всё это крайне маловероятно, и верить в эти сказочки при нынешней бюрократии уже никто не может", — заключил Михаил Делягин.