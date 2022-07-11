Сабантуй-2022 на Южном Урале: праздник национальных культур прошел под крылом самолета

На Южном Урале окончание посевной отметили с широким размахом праздником плуга – Сабантуем. Мероприятие провели впервые за два года, после снятия ковидных ограничений. 25 тысяч гостей, в том числе из Татарстана и Башкортостана, собрались на площадке спортивного аэродрома Калачева в Копейском городском округе Челябинской области, всех приветствовал губернатор Алексей Текслер, который заявил, что традиционный праздник перерос свои национальные рамки, передает корреспондент Накануне.RU.

Текслер обратился с поздравлением и отметил, что в этом году аграрии хорошо потрудились и заложили прочную основу для будущего урожая – только яровыми культурами засеяли свыше 1,8 миллиона гектаров.

“Как всегда, фермеры и сельхозпредприятия применили все свои знания и ресурсы, чтобы обеспечить продовольственную безопасность региона и нашей страны. За эту надежность в любые времена – спасибо всем, кто трудится на земле, обслуживает технику, из года в год возделывает южноуральские поля”, – сказал в обращении губернатор области.

Он заявил, что “Сабантуй” давно стал “общим” для всех народов области. Все главы территорий хотели провести праздник у себя, но в этот раз выбора пал на Копейск и не зря, пригодился и аэродром. Как заявили организаторы, места проведения год от года будут чередоваться.

Глава региона осмотрел экспозиции традиционных поселений татар, башкир и казахов, а затем принял участие в официальной церемонии открытия Сабантуя, Алексей Текслер также поздравил всех мусульман с праздником Курбан-байрам.

В этом году Сабантуй организовали с размахом – разнообразная программа увеселений, городок юрт, своеобразный музей национального быта прямо под открытым небом, тут и старинные сундуки и потрясающие полотенца ручной работы, вышитые национальные костюмы. На мастер-классах всех желающих обучали плести пояса, создавать уникальные национальные украшения, чеканить монеты и даже стрелять из лука.

Гости с удовольствием смотрели на соревнования настоящих батыров, на Сабантуе прошел турнир по национальной борьбе на поясах “Кореш”. Главным судьей соревнований стал заслуженный тренер России Морис Юсупов.

На празднике угощали традиционными блюдами тюркских народов, тут и чак-чак, и шушбере – пельмени, обжаренные в большом количестве жира, бешбармак, шаньги, более ста рецептов в меню праздника.

Но мероприятие не ограничивалось этническими мотивами - в небо поднялся ЯК- 52, прошла выставка авиатехники (АН-2, ЯК-52 и ЯК-18Т), представленной ДОСААФ. Так что локация на аэродроме была совсем не случайной.

Культурный обмен прокомментировали в минкульте области. “Наша задача объединять людей, для этого и создаются подобные мероприятия”, – делится министр культуры Алексей Бетехтин.

Напомним, что организаторами мероприятия выступили Министерство культуры Челябинской области, ОГБУК “Дом дружбы народов Челябинской области”, Конгресс татар Челябинской области, Башкирский Куралтай. Областной Сабантуй проводился​ при поддержке губернатора Челябинской области.