Смертность второй месяц подряд держится на фоновом уровне

В мае в России умерли 147 тыс. человек. Оперативные данные обнародовал Росстат, и они свидетельствуют о том, что второй месяц подряд смертность держится на фоновом уроне, и даже чуть ниже.

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Еще в марте наблюдалось большое превышение смертности над средним уровнем - примерно на 25%. Но в апреле произошло резкое падение, причем это случилось вскоре после отмены ковид-ограничений.

К ковидным в мае отнесены более 5 тыс. смертей, считая те, когда ковид считался или предполагался основной причиной. Это на 64% меньше, чем в мае 2021 года, и в 1,8 раза меньше, чем в апреле.

При этом даже в условиях снижения смертности до фонового уровня "естественная" убыль населения за месяц составила 43 тыс. человек: рождаемость катастрофически низка.

За пять месяцев убыль достигла 354 тыс. человек. Это практически то же самое, как и в прошлом году. По итогам года, если смертность не вырастет, можно ожидать убыли около 0,7 млн человек. Это меньше, чем в прошлом году, когда население сократилось более чем на миллион, но нынешняя демографическая динамика не позволяет рассчитывать на лучшее, чем убыль 0,5 млн в год.

Характерный показатель: за пять месяцев было 273 тыс. браков и 260 тыс. разводов. То есть почти каждый брак распадается.