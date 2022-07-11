11 Июля 2022
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Происшествия Московская область
(2006) | Фото: Накануне.ru

В Подмосковье казачий атаман погиб от удара саблей

В подмосковной Истре 57-летний казачий атаман Великого братства казачьих войск Руси и зарубежья Сергей Капитонов погиб во время фехтовальной тренировки.

Мужчина с другом, 63-летним Алексеем Петуховым отрабатывал приемы боя на саблях. Оружие, по всей видимости, было не тренировочное. В какой-то момент Капитонов оказался за спиной у Петухова, а тот сильно замахнулся и нанес противнику смертельный удар клинком в нижнюю часть грудной клетки. По данным Telegram-канала "112", атаман скончался до приезда медиков.

СКР возбудил уголовное дело по статье о непреднамеренном причинении смерти по неосторожности. Петухов сотрудничает со следствием и находится под подпиской о невыезде.

Теги: казак, атаман, сабля



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