В Подмосковье казачий атаман погиб от удара саблей

В подмосковной Истре 57-летний казачий атаман Великого братства казачьих войск Руси и зарубежья Сергей Капитонов погиб во время фехтовальной тренировки.

Мужчина с другом, 63-летним Алексеем Петуховым отрабатывал приемы боя на саблях. Оружие, по всей видимости, было не тренировочное. В какой-то момент Капитонов оказался за спиной у Петухова, а тот сильно замахнулся и нанес противнику смертельный удар клинком в нижнюю часть грудной клетки. По данным Telegram-канала "112", атаман скончался до приезда медиков.

СКР возбудил уголовное дело по статье о непреднамеренном причинении смерти по неосторожности. Петухов сотрудничает со следствием и находится под подпиской о невыезде.