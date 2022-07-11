11 Июля 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
полиция, МВД, отдел (2018) | Фото: Накануне.RU

На Урале мужчина поехал отдыхать с друзьями и исчез при загадочных обстоятельствах

Тагильскими полицейскими разыскивается 54-летний житель Алапаевска. Мужчина поехал отдыхать с друзьями и бесследно исчез.

Как сообщили Накануне.RU в городской полиции Нижнего Тагила, с заявлением об исчезновении Андрея Попова 1967 года рождения днем 9 июля обратилась его супруга. Установлено, что вечером в пятницу компания, в которой был Попов, приехала отдыхать на водоем в селе Южаково. Там друзья стали выпивать, а посреди ночи обнаружили пропажу мужчины. При этом его автомобиль, документы, телефон и одежда остались на месте стоянки.

Уральца начали искать полицейские, волонтеры и сотрудники местной пожарно-спасательной части. Для поисков применялись квадрокоптеры, была обследована вся территория в районе пропажи, но он так и не был обнаружен. Сегодня поиски будут продолжены, к ним привлекут водолазов.

Всех, кто видел Андрея Попова или знает о его местонахождении, просят позвонить в дежурную часть МУ МВД России "Нижнетагильское" по телефону 8 (3435) 47-70-02, или на линию 102 с любого оператора сотовой связи.

Теги: мужчина, розыск, автомобиль, полиция, Нижний Тагил



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