На Урале мужчина поехал отдыхать с друзьями и исчез при загадочных обстоятельствах

Тагильскими полицейскими разыскивается 54-летний житель Алапаевска. Мужчина поехал отдыхать с друзьями и бесследно исчез.

Как сообщили Накануне.RU в городской полиции Нижнего Тагила, с заявлением об исчезновении Андрея Попова 1967 года рождения днем 9 июля обратилась его супруга. Установлено, что вечером в пятницу компания, в которой был Попов, приехала отдыхать на водоем в селе Южаково. Там друзья стали выпивать, а посреди ночи обнаружили пропажу мужчины. При этом его автомобиль, документы, телефон и одежда остались на месте стоянки.

Уральца начали искать полицейские, волонтеры и сотрудники местной пожарно-спасательной части. Для поисков применялись квадрокоптеры, была обследована вся территория в районе пропажи, но он так и не был обнаружен. Сегодня поиски будут продолжены, к ним привлекут водолазов.

Всех, кто видел Андрея Попова или знает о его местонахождении, просят позвонить в дежурную часть МУ МВД России "Нижнетагильское" по телефону 8 (3435) 47-70-02, или на линию 102 с любого оператора сотовой связи.