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Общество Свердловская область
крокодил исеть (2013) | Фото:

"Одна из самых интересных авантюр". Свердловский депутат рассказал, откуда в Исети появился крокодил

Спустя девять долгих лет Екатеринбургу и всей стране рассказали, откуда в 2013 году в реке Исеть появился крокодил. Напомним, что рептилию, вальяжно гуляющую по берегу реки, засняли якобы очевидцы, после чего местные зоопарк и цирк завалили запросами от СМИ. В свою очередь пресс-службы заявляли журналистам, что все их животные на месте.

Раскрыть тайну решил новоиспеченный депутат свердловского заксобрания - начальник управления общественных связей УГМК Алексей Свалов. В своем Telegram-канале он признался, что лично выпустил домашнего питомца своего друга, чтобы создать фейковую новость. Последняя была необходима для отведения глаз от нашумевшей новости про одно должностное лицо аккурат перед приездом в Екатеринбург федерального руководства.

"Чтобы прекратить вереницу публикаций, которые журналисты рерайтили в свои издания, нужен был резонансный инфоповод. И я решился на одну из самых интересных авантюр в своей жизни. 4 дня все мониторинги были забиты Исетским крокодилом, сотни российских и зарубежных СМИ рассказали об этой истории. А человек продолжал спокойно трудиться еще около пяти лет", - написал депутат.

По его словам, чтобы заснять рептилию, ему потребовалось около минуты, а на всю операцию ушло менее получаса. После съемок "будущую звезду Екатеринбурга" вернули в переноску и отправили домой. Видео Свалов скинул на форум городского портала, после чего и началась "охота на крокодила". Животное даже "завело" страничку в социальных сетях, где вело диалог с другими пользователями сервиса и жаловалось на свою судьбу: холодно, грязно и есть хочется.

Уже позднее представители научного сообщества и зоозащитники сообщили СМИ, что рептилия не смогла бы выжить в холодной Исети.

Что касается избежавшего тогда отставки чиновника, то, предположительно, речь может идти об экс-главе областного ГИБДД Юрии Демине, который оштрафовал "скорую" за неправильную парковку, при этом в автомобиле находился пациент, ожидавший помощи.

Сам Свалов считает, что информационные войны ведутся с незапамятных времен, но именно в наш век информационное пространство стало основным полем политических, экономических и социокультурных сражений. "Нужное раздуть, ненужное скрыть, неудобный факт интерпретировать иначе" - вот лишь несколько простых рецептов манипуляции информацией, пишет в Telegram-канале новоиспеченный депутат.

Теги: крокодил, Исеть



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