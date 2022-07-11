В Белоруссии могут запретить гражданам выезжать из страны, если это "противоречит интересам нацбезопасности"

В Белоруссии могут быть приняты поправки в законодательство, ограничивающие возможность выезда за границу для граждан.

Под запрет может попасть кто угодно, если его выезд "противоречит интересам национальной безопасности". Решать, что противоречит интересам безопасности, будет КГБ. Также могут быть ограничены в праве выезда силовики и лица, в отношении которых ведется административный процесс, передает Reform.by со ссылкой на проект документа на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно законопроекту, КГБ сможет ограничивать выезд граждан на срок до шести месяцев.