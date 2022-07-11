11 Июля 2022
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Политика В России
Совет Федерации (2019) | Фото: Пресс-служба СФ РФ

Совфед может собраться на внеочередное заседание в один день с Госдумой

Совет Федерации может собраться на внеочередное заседание в один день с Госдумой, 15 июля. Об этом сообщил РИА Новости глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.

Он уточнил, что сенаторы соберутся на заседание в очном режиме, чтобы рассмотреть принятые Госдумой законы.

Ранее стало известно, что 11 июля состоится внеочередное заседание совета Государственной думы РФ. Одним из вопросов повестки станет проведение внеочередного пленарного заседания Госдумы. В частности, будет рассмотрено предложение о проведении его в пятницу, 15 июля.

Какие именно вопросы будут обсуждать депутаты, не уточняется. Однако отмечалось, что они требуют "неотложного решения".

Источники агентства сообщают, что Госдума может собраться на внеочередное заседание для рассмотрения законопроектов о помощи экономике, ничего экстраординарного ждать не стоит.

Теги: совфед, госдума, заседание



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