Наказание за утечку персональных данных клиентов могут смягчить

Минцифры может инициировать смягчение норм, предлагаемых в законопроекте об оборотных штрафах за утечку персональных данных.

Напомним, в законопроекте предлагается ввести штрафы в размере 1-3% от годовой выручки, если компания допустила утечку персональных данных клиентов и вовремя не сообщила об этом Роскомнадзору.

Недавно министерство провело встречу с бизнесом, на которой представители компаний выразили опасения: оборотные штрафы в непростых экономических условиях могут негативно отразиться на бизнесе – штрафовать в итоге станет просто некого.

Тогда Минцифры попросило компании в течение двух недель предложить поправки. По данным "Коммерсанта", ведомство уже согласилось уменьшить штрафы до 1% оборота и ниже. Также бизнес предлагает на первый раз прощать утечки и наказывать их только вынесением предупреждения. В случае повторной утечке штраф предлагают сделать большой, но не оборотный. И только на третий раз карать оборотным штрафом.