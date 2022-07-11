11 Июля 2022
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Политика За рубежом
Карта Калининградской области и Литвы (2022) | Фото: Накануне.RU

Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининградскую область, - Reuters

Власти Литвы расширили ограничения на транзит товаров в Калининград через свою территорию в рамках антироссийских санкций ЕС, сообщает Reuters.

По данным представителя литовской таможни, речь идет о запрете на транзит алкоголя, цемента, древесины, спирта и промышленных химикатов на спиртовой основе.

Ранее власти Калининградской области опубликовали перечень товаров, запрещенных для перевозки ж/д транспортом через Литву. Среди прочего в него попали продукты из чугуна и стали, установки для сжижения газа, реактивное топливо, сигары, парфюмерия, бытовая техника дороже 750 евро, икра, этиловый спирт, удобрения и дерево.

В начале июля Калининградская область передала кабмину РФ и Администрации президента проект ответных мер на запрет Литвой транзита товаров через свою территорию.

Теги: литва, транзит, калининград



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