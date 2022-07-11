Повышение транспортной доступности: Новая схема движения электричек напрямую свяжет Новосибирск и западные районы области

Развитие городской электрички и улучшении транспортной доступности в отдаленных районах области обсудили на оперативном совещании, которое провёл Губернатор Андрей Травников 11 июля.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, речь идет о том ,что новая схема пригородного железнодорожного сообщения позволит не только сократить время в пути, но и уменьшит в два раза финансовые затраты на дорогу из отдаленных районов области в Новосибирск.

Доклад об итогах работы городской железной дороги за 2022 год и перспективах улучшения транспортной доступности представил и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства региона Вячеслав Невежин. Работа по реализации проекта ведётся под контролем Правительства Новосибирской области.

Первый этап городской железной дороги на участке «Пригородный простор- Новосибирск Восточный» стартовал 8 июля 2021 года. За год работы количество рейсов на данном участке увеличилось с шести до десяти. При этом ежесуточное количество пассажиров, пользующихся городской электричкой выросло с 500 человек в день в июле 2021 года до более чем 1800 в день в июле 2022 года. Всего за год работы было перевезено более 310 тысяч пассажиров, доложил и. о. министра.

«Пригородный простор» – платформа создана нами вместе с Западно-Сибирской железной дорогой, нужно признать, во временном, экспериментальном варианте, для того, чтобы самим убедиться, и всем доказать, что городская электричка востребована. Теперь нужно планировать вместе с администрацией Новосибирского района мероприятия по приведению платформы, путей подхода к ней, в постоянное, удобное состояние. Это касается и всех платформ, расположенных в городе Новосибирске», – подчеркнул губернатор Андрей Травников.

Что касается перспектив дальнейшего развития пригородного железнодорожного сообщения, то с 2023 года будет изменена схема обслуживания пассажиров западной части области, сообщил Вячеслав Невежин. В основном это коснется Татарского и Чановского районов, также будет улучшена транспортная доступность Барабинского, Убинского, Каргатского, Чулымского районов за счёт сокращения времени в пути.

В декабре текущего года запланирован переход на прямой маршрут, который свяжет Новосибирск с Татарском. Также в перспективе прямой маршрут до Татарска расширит возможность проезда в Усть-Таркский, Кыштовский, Венгеровский, Северный, Куйбышевский, Здвинский районы Новосибирской области. Межмуниципальные маршруты Усть-Тарка-Татарск, Кыштовка-Чаны, Венгерово-Чаны, Северное-Барабинск, Куйбышев-Барабинск, Здвинск-Барабинск будут согласованы с временем прибытия и отправления электропоезда в направлении Татарска и в направлении Новосибирска.

Новая схема движения должна повысить транспортную доступность межрайонных медицинских центров, созданных на базе Татарской и Барабинской ЦРБ, подчеркнул губернатор Андрей Травников.

Кроме того, в случае совмещенного маршрута, пассажир получит и снижение стоимости проезда. Например, из Усть-Таркского района — с 1200 рублей до 515 рублей, из Кыштовского района — с 1500 до 765 рублей, из Северного района — с 1400 до 670 рублей. Помимо значительного удешевления стоимости проезда, также будет снижено время в пути. Кроме того, железнодорожный транспорт гарантирует прибытие в Новосибирск по расписанию, так как полностью отсутствует зависимость от погодных условий, заторных явлений на дорогах, технических неисправностей автобуса.