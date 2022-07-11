Рейтинг Беглова обрушился после выступления "Би-2" на матче за Суперкубок

Рейтинг губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова продолжает демонстрировать динамическое падение на фоне многочисленных нерешенных городских проблем, невнятной позиции Смольного по спецоперации России на Украине, а также скандала с выступлением группы «Би-2» на матче Суперкубка по футболу.

Телеграм-канал «ПолитБрокер» опубликовал в понедельник, 11 июля, обновленный рейтинг глав российских регионов, в котором акции петербургского градоначальника вновь показали снижение. Аналитики связывают систематическое падение рейтинга Александра Беглова с чередой ошибок, допущенных городской администрацией при его руководстве.

Среди них можно выделить проблемы с уборкой снега, которых до сих пор остается лежать в виде грязных токсичных скоплений на снегоплавильных пунктах города, провальные мусорную и транспортную реформы, а также отсутствие четкой патриотической позиции Смольного в рамках специальной военной операции (СВО) России по денацификации и демилитаризации Украины.

Негативное влияние на позиции Александра Дмитриевича оказал и громкий скандал, связанный с проведением в Северной столице матча за Суперкубок по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Как писали СМИ, губернатор решил запретить выступление музыканта Сергея Шнурова и группы «Ленинград» в связи с рядом критических песен, посвященных неудачам градоначальника и нерешенным городским проблемам.

Вместо «Ленинграда» на петербургской «Газпром Арене» отыграла группа «Би-2», открыто выступающая против спецоперации. Футбольные болельщики не оценили такую «рокировку» и освистали музыкантов, а присутствовавшие на матче фанаты Шнурова раскритиковали решение губернатора о запрете любимого горожанами артиста.