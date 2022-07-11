Рейтинг Беглова обрушился после выступления "Би-2" на матче за Суперкубок

11 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Мы всерьез пока ничего не начинали"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика Санкт-Петербург
Александр Беглов (2021) | Фото: gov.spb.ru

Рейтинг Беглова обрушился после выступления "Би-2" на матче за Суперкубок

Рейтинг губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова продолжает демонстрировать динамическое падение на фоне многочисленных нерешенных городских проблем, невнятной позиции Смольного по спецоперации России на Украине, а также скандала с выступлением группы «Би-2» на матче Суперкубка по футболу.

Телеграм-канал «ПолитБрокер» опубликовал в понедельник, 11 июля, обновленный рейтинг глав российских регионов, в котором акции петербургского градоначальника вновь показали снижение. Аналитики связывают систематическое падение рейтинга Александра Беглова с чередой ошибок, допущенных городской администрацией при его руководстве.

Среди них можно выделить проблемы с уборкой снега, которых до сих пор остается лежать в виде грязных токсичных скоплений на снегоплавильных пунктах города, провальные мусорную и транспортную реформы, а также отсутствие четкой патриотической позиции Смольного в рамках специальной военной операции (СВО) России по денацификации и демилитаризации Украины.

Негативное влияние на позиции Александра Дмитриевича оказал и громкий скандал, связанный с проведением в Северной столице матча за Суперкубок по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Как писали СМИ, губернатор решил запретить выступление музыканта Сергея Шнурова и группы «Ленинград» в связи с рядом критических песен, посвященных неудачам градоначальника и нерешенным городским проблемам.

Вместо «Ленинграда» на петербургской «Газпром Арене» отыграла группа «Би-2», открыто выступающая против спецоперации. Футбольные болельщики не оценили такую «рокировку» и освистали музыкантов, а присутствовавшие на матче фанаты Шнурова раскритиковали решение губернатора о запрете любимого горожанами артиста.

Теги: би-2, александр беглов, шнуров, рейтинг, суперкубок, смольный



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети