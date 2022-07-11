11 Июля 2022
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Экономика Новосибирская область
Андрей Травников (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Андрей Травников поручил оперативно организовать исполнение социальных обязательства, согласно поправкам в бюджет объемом 1,5 млрд рублей

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного совещания 11 июля, дал несколько поручений по скорейшему выполнению бюджетных социальных обязательств. Соответствующие поправки в бюджет Новосибирской области общим объемом почти 1,5 млрд рублей были приняты на прошлой неделе.

Глава региона поручил областному минтрансу оперативно начать дополнительные дорожные работы. Он отметил, что благодаря поправкам в бюджет, в этом году добавлены средства на ремонтно-строительные работы в дорожной отрасли. На общий список объектов в Новосибирской области будут выделены дополнительные 240 миллионов рублей, плюс к этому целевые транши пойдут на нужды отдельных муниципалитетов.

новосибирск, правительство(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«С учётом того, что строительно-ремонтный сезон перевалил через экватор, хотелось бы услышать, как эти средства будут осваиваться. Поэтому просьба − приступить к реализации всех мероприятий, проработать график, и на следующей неделе доложить о ходе контрактования и планах по производству работ», – дал поручение губернатор.

На субсидии новосибирским аграриям для приобретения техники выделены 900 млн рублей. В ходе оперативного совещания в правительстве региона губернатор Андрей Травников поручил министерству сельского хозяйства оперативно довести средства до сельхозтоваропроизводителей.

травников, новосибирск(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Также глава региона поручил в короткие сроки приступить к обеспечению квартирами детей-сирот за счет дополнительных бюджетных средств.

«Обращаюсь ко всем главам и мэрам – продолжаем наращивать объемы реализации программы по предоставлению жилья детям сиротам. На прошедшей сессии были приняты поправки в бюджет – все дополнительные потребности учтены, обеспечены финансированием – в целом добавлено 270 миллионов рублей. Просьба оперативно приступить к приобретению, строительству домов и квартир, до конца года эти средства, безусловно, нужно будет реализовать. Все квартиры должны быть куплены и предоставлены гражданам», – подчеркнул Андрей Травников.

Теги: андрей травников, поправки в бюджет, социальные обязательства



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