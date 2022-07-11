Мариуполь не будет восстановлен до сентября – Пушилин

Мариуполь не удастся полностью восстановить до сентября, учитывая масштабы разрушений города, появившихся в результате боевых действий.

"С учетом степени разрушений в Мариуполе все сделать до сентября, увы, не получится. Но тем не менее работа проведена уже весьма серьезная", - заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее Следственный комитет России оценил стоимость разрушенных объектов в Мариуполе примерно во 46 млрд руб., при этом в ведомстве отметили, что это предварительная оценка, и сумма ущерба может значительно вырасти.