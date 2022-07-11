11 Июля 2022
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Общество Свердловская область
поливальная машина, уборка улиц, мытье улиц, ЖКХ (2013) | Фото:http://www.fotosnova.ru/

В Екатеринбурге из-за жары выведут дополнительную технику для полива улиц

Из-за установившейся в Екатеринбурге жары коммунальщики выведут дополнительную технику для полива улиц и дорог. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Заместитель главы уральской столицы Алексей Бубнов распорядился в условиях высоких температур особое внимание уделять поливу улично-дорожной сети. А председатель комитета благоустройства мэрии Тамара Благодаткова рекомендовала усилить дневные смены, чтобы спецмашинами поливать проезжие части и тротуары. По ее словам, необходимо проливать дорожное полотно на оживленных магистралях города, чтобы увеличить влажность и снизить температуру асфальта.

По данным мэрии, за минувшие сутки для промывки тротуаров и проезжей части Екатеринбурга было использовано 5 тысяч 866 кубометров воды.

Напомним, 30-градусная жара, установившаяся в Свердловской области в минувшие выходные, продержится до конца этой недели. Самым жарким днем станет четверг, когда столбики термометров поднимутся до 33 градусов.

Теги: жара, техника, улицы, Екатеринбург



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Ранее 11.07.2022 07:45 Мск В Екатеринбурге до конца недели простоит 30-градусная жара


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