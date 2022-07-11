Власти Штутгарта запретили Нетребко проводить сольный концерт

Штутгарт (федеральная земля Баден-Вюртемберг) отказал оперной певице Анне Нетребко в проведении сольного концерта, который был запланирован на 3 сентября.

Местные власти заявили, что не могут разрешить певице выступать, пока на Украине все еще идут военные действия, сообщает издание "Slipped Disc".

Как отмечается, Нетребко обвиняют в том, что она "недостаточно дистанцируется" от российского руководства, в то время как министр финансов Баден-Вюртемберга Даньял Баяз призвал ее сделать это еще в марте.

Ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин ("Единая Россия") сравнил поведение народной артистки РФ Нетребко с предательством. Перед этим в заявлении Нетребко отметила, что она не поддерживает какую-либо партию и не является союзником какого-либо российского политика. Она отвергла близость к президенту Путину.