В Карачаево-Черкесии "взяли" 11 членов запрещённой "ИГИЛ"

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Карачево-Черкесии 11 членов подпольной ячейки запрещённой в России террористической организации "Исламское государство". В ФСБ не раскрыли личности задержанных, пишет "Ъ".

По данным ФСБ, они причастны к вовлечению местных жителей в террористическую деятельность, а также пропаганде терроризма в интернете. Им предъявлено обвинение по ст. 205.4 УК РФ и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.

У задержанных изъяли десять единиц гражданского огнестрельного оружия, пистолет Макарова, обрез охотничьего ружья, три гранаты, большое количество боеприпасов и "средства связи, содержащие материалы, изобличающие их противоправную деятельность".