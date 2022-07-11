11 Июля 2022
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Общество В России
демография, младенец, рождаемость, новорожденный (2020) | Фото: admtyumen.ru

В 2021 году россиянки от 40 лет родили наибольшее с 1990 года число детей

В прошлом году женщины от 40 лет и старше родили 57 тыс. детей, что стало максимальным значением с 1990 года. Об этом со ссылкой на данные Росстата пишет РБК. В 2021 году число рождений у таких женщин увеличилось в 3,6 раза по сравнению с 2007 годом.
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Росстат отмечает, что возрастная когорта женщин 40–49 лет одна из самых многочисленных и будет продолжать расти в ближайшие годы.

В общем числе рождений это, однако, составляет лишь 4% и не оказывает существенного влияния на суммарный показатель, свидетельствуя скорее о том, что женщины рожают все позже. Причинами являются инфантильность молодежи, шаткое материальное положение, неуверенность в завтрашнем дне. Средний возраст рождения первенца вырос уже до 26 лет.

При этом, что характерно, происходит постарение рождаемости, но сама рождаемость в возрасте 40+ сегодня намного ниже, чем была до 1960-х. С 1990-х она выросла в 4 раза, но в два раза меньше, чем была в 1960 году (9 против 19 на 1000 женщин соответствующего возраста в год). Изменение по сравнению с СССР в том, что в целом рождаемость одновременно сворачивается и смещается в сторону более поздних возрастов.

Напомним, рождаемость в России катастрофически низка и в этом году упадет уже ниже 1,5 ребенка на женщину. Это является главной причиной быстрой депопуляции страны. Даже при доковидной смертности - на 0,5-0,6 млн человек в год. Власти и население называют основной причиной материальную, но даже при идеальных условиях россияне не хотят иметь много детей. И чем лучше жилищные и материальные условия, тем меньше детей в среднем желают иметь.

инфографика, среднее желаемое число детей у россиян в зависимости от оценки жилищных условий, 2017(2019)|Фото: Накануне.RU

Теги: рождаемость



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