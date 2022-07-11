11 Июля 2022
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Общество Свердловская область
Коллаж, деньги в конверте (2022) | Фото: Накануне.RU

Долг перед сотрудниками бывшего Баранчинского завода составляет 20 млн рублей

Долг по заработной плате перед сотрудниками бывшего Баранчинского электромеханического завода начнут выплачивать в ближайшие три-четыре месяца. Об этом сообщает ТАСС по ссылкой на уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову. По ее словам, сумма задолженности к июлю уже составила 20 млн рублей.

В 2020 году один из старейших заводов на Урале был объявлен банкротом, и сейчас находится на стадии конкурсного производства. На данный момент у предприятия новое руководство. Речь о долгах напрямую касается бывшего работодателя.

Мерзлякова отметила, что вопрос рассматривался на уровне регионального правительства. Сейчас же на постоянной основе поддерживается связь с рабочим коллективом и конкурсным управляющим. Омбудсмен также добавила, что в последние годы область не оставляла долгов перед трудящимися.

Между тем, рабочие БЭМЗ выходили на народный сход из-за долгов по зарплате еще в 2019 году. Тогда задолженность составляла 30 млн руб. К реанимации предприятия привлекали Минпромторг РФ и свердловское правительство. Тогда часть активов бывшего БЭМЗ вошла в качестве обособленного подразделения в состав Егоршинского радиозавода, на предприятие были трудоустроены 200 сотрудников.

Напомним, что в прошлом месяце сотрудникам Уральского компрессорного завода также пообещали выплатить все долги по заработной плате. При этом серьезный разговор о выплатах пошел только после организации рабочими забастовки.

Теги: Баранчинский завод, выплата, долг, Мерзлякова



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