11 Июля 2022
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Происшествия За рубежом
Дезинфекция импортных продуктов в Китае (2020) | Фото: baijiahao.baidu.com

В Ухане выявлен первый случай заражения холерой

Уханьский университет (Китай) подтвердил случай заболевания холерой у одного из студентов.

Департамент здравоохранения Уханя заявил, что были отслежены все контакты пациента, а места, где он бывал, дезинфицировали. Других случаев пока не выявлено, передает Bloomberg.

Холера — вирулентное заболевание, которое распространяется через зараженную пищу и воду и вызывает острую диарею — относительно редко встречается в Китае: один случай был выявлен в марте, а пять — в прошлом году.

Китай классифицирует холеру как болезнь "класса А" – в этот класс самых опасных заболеваний, кроме самой холеры, входит только бубонная чума.  

По данным Всемирной организации здравоохранения, у большинства инфицированных людей не будет никаких симптомов или они будут иметь легкие симптомы, и их можно лечить с помощью пероральной регидратации, хотя холера может убить в течение нескольких часов, если ее не лечить.

Теги: ухань, холера, китай



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