В двух якутских селах паводком подтопило дома, где проживают около 600 человек
В Верхоянском районе Якутии из-за обильных дождей повысился уровень воды на реках. В селах Суордах и Томтор подтопило дома, где живут около 600 человек, в том числе более 160 детей.
Паводок угрожает еще пяти населенным пунктам, сообщает правительство Якутии. Проводится эвакуация населения и поднятие людей на незатопляемые участки.
Сегодня ночью в Якутск из Верхоянского района прибыли 28 детей, они разместились в детском лагере.
Глава Якутии Айсен Николаев поставил задачу подготовиться ко второй волне паводка, которая ожидается в эти дни. В наиболее подверженных затоплению населенных пунктах будут проводить работы по укреплению дамб.
Николаев распорядился ускорить работы по оценке ущерба, чтобы люди начали получать положенные выплаты.