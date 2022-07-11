В двух якутских селах паводком подтопило дома, где проживают около 600 человек

В Верхоянском районе Якутии из-за обильных дождей повысился уровень воды на реках. В селах Суордах и Томтор подтопило дома, где живут около 600 человек, в том числе более 160 детей.

Паводок угрожает еще пяти населенным пунктам, сообщает правительство Якутии. Проводится эвакуация населения и поднятие людей на незатопляемые участки.

Сегодня ночью в Якутск из Верхоянского района прибыли 28 детей, они разместились в детском лагере.

Глава Якутии Айсен Николаев поставил задачу подготовиться ко второй волне паводка, которая ожидается в эти дни. В наиболее подверженных затоплению населенных пунктах будут проводить работы по укреплению дамб.

Николаев распорядился ускорить работы по оценке ущерба, чтобы люди начали получать положенные выплаты.