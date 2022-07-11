Electrolux уходит из России

Шведская компания Electrolux Professional уходит из России на фоне военной спецоперации РФ на Украине. По данным Reuters, российские активы компания продаст топ-менеджерам своего подразделения в РФ. Об этом говорится в заявлении производителя, опубликованном в понедельник.

В конце июня стало известно, что американская компания Whirlpool Corporation, производящая бытовую технику Whirlpool, Indesit и Hotpoint, уходит из России Весь бизнес в стране перейдет владельцу бренда Beko.