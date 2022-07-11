Вдоль Сима-Ленда хотят протянуть четырехполосную трассу для разгрузки автотрафика

Вдоль Сима-Ленда в Екатеринбурге могут построить четырехполосную автодорогу длиной в 4,5 км. Об этом сообщается на сайте мэрии, где проекты планировки и межевания проходят общественные обсуждения.

Согласно документам, строительство предполагается в Чкаловском районе на площади в 150,2 га. Автодорога протянется от Кольцовского тракта около "Сима-Ленда", после чего проследует через ул. Черняховского, ЕКАД, пос. Большой Исток и завершиться около Арамили.

На трассе также предусмотрена шестиметровая раздельная полоса, по которой будут ходить автобусы. Это позволит разгрузить дорогу, поскольку грузовой и транзитный автомобильный трафик будет отведен от жилых районов уральской столицы. Проблеме также поможет развязка, организованная на пересечении с ЕКАД.

Напомним, что 4 июля - в первый день международной выставки "Иннопром", традиционно с раннего утра Кольцовский тракт встал в пробку в сторону МВЦ "Экспо".