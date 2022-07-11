В Салехарде медбрата накажут за неоказание медицинской помощи пациенту с травмой носа

В Салехарде медбрата накажут за неоказание медицинской помощи местному жителю с травмой носа, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что жителю Ямала отказали в медицинской помощи, назвав его "заразным". Прокуратура во время проверки нашла нарушения.

"15 июня 2022 г. молодой человек обратился в приемное отделение ГБУЗ "СОКБ" в связи с травмой носа. Пациент осмотрен дежурным медбратом, в связи с отсутствием признаков нарушения носового дыхания и носового кровотечения направлен на прием к врачу-оториноларингологу в поликлинику. Вопреки требованиям закона и должностной инструкции медбратом не проведена регистрация обращения пациента в приемное отделение больницы, а также не осуществлен вызов к пациенту дежурного врача по профилю для оказания необходимой медицинской помощи. Кроме того, медицинский работник неверно информировал пострадавшего об оказываемом объеме медицинской помощи при переломе костей носа", - говорится в сообщении.

Прокурор города главному врачу учреждения внес представление об устранении нарушений закона. Рассмотрение акта прокурорского реагирования и привлечение виновного должностного лица к ответственности контролируется прокуратурой.