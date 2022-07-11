11 Июля 2022
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Политика В бывшем СССР Украина
Коллаж, Украина, Владимир Зеленский (2022) | Фото: Накануне.RU

Зеленский приказал готовить контрнаступление для демонстрации Западу успехов ВСУ

Офис президента Украины дал указание Генштабу ВСУ срочно готовить контрнаступление на фронте. Задача - продемонстрировать Западу победы ВСУ с целью увеличения военной помощи. О первом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, а о втором пишут украинские телеграм-каналы.
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Эти сообщения не являются новыми, поскольку украинские официальные лица сами пятый месяц заявляют о том, что пойдут в контрнаступление. Нынешнее сообщение интересно тем, что в Киеве это рассматривается как последний шанс убедить Запад в том, что Украина может побеждать. Иначе поддержка будет необратимо свернута за бесперспективностью.

Канал "Резидент" сообщает, что разрабатывается 5-7 стратегических направлений, чтобы запутать российские войска и они не успели перебросить подкрепление. И учитывается неудачный опыт попытки июньского наступления на Херсон.

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Times заявил, что Владимир Зеленский приказал ВСУ отвоевать Причерноморье. ВСУ могут набрать миллион человек, которых можно положить для достижения этой цели. И Резников пишет по этому поводу "письма коллегам в странах-партнерах". При этом в интервью The Wall Street Journal он признал, что ВСУ несут "большие потери".

"Нам нужно перестроить некоторые направления, обновить укрепления и спланировать новую оперативную стратегию", – сказал он, добавив, что Киеву нужно как можно больше оружия.

Как считает канал "Легитимный", публичное заявление Зеленского с требованием завоевать юг Украины - это "удар последней надежды", попытка поднять моральный дух общества и армии. Население освобожденных земель начинает привыкать к новой жизни, чиновники и элита - сотрудничать с росиянами, а ситуация в целом стабилизируется. И даже запущенная СБУ и ГУР стратегия контролируемого террора не останавила этот процесс, а лишь усилила понимание, что такое Украина.

Источник канала указывает, что исходя из этого в офисе Зеленского было принято решение сделать громкое публичное заявление, хотя оно только осложнит реализацию военного сценария, ведь открыто заявляется от военных планах.

"Может, стоит сразу передать в Кремль планы по направлению будущего контрнаступления? Сколько идиотов у нас в политике, а если учесть тот факт, что эти заявления делает министр обороны, то у нас возникают вопросы в адекватности таких заявлений", - пишет "ЗеРада".

"Возможно, это громкое заявление, попытка Зеленского выбить на западе больше оружия и денег, которое сейчас почти перестали давать", - полагает "Легитимный".

"Проиграв и списав окончательно Донбасс, Зеленский решил устроить шоу на юге Украины. Новая афера и провокация лицедея, которая будет стоить десятков тысяч украинских жизней", - написал экс-депутат Рады Илья Кива.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал заявление Зеленского политической агонией режима.

В то же время украинский вице-премьер Ирина Верещук призвала женщин и детей с тех территорий, куда ВСУ будут наступать,"срочно эвакуироваться". Очевидно, целью этих заявлений является сеяние паники в освобожденных регионах.

Директор Института политических исследований Сергей Марков считает, что попытка наступления будет, но направление удара будет держаться в секрете. Это может быть в Херсонской, Запорожской или Харьковской области. Для Киева очень важно вернуть себе с помощью боев несколько важных населенных пунктов ради удержания ситуации.

Теги: Владимир Зеленский, ВСУ, Украина



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