11 Июля 2022
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Происшествия Южный ФО Краснодарский край
Последствия наводнения в Сочи (2022) | Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii / пресс-служба мэра Сочи

В Сочи вышла из берегов река Восточный Дагомыс, водой уносит автомобили

Минувшей ночью река Восточный Дагомыс в Сочи вышла из берегов из-за обильных дождей и затопила улицы и приусадебные участки в поселке Дагомыс. По данным городских властей, только за один час выпало 86 мм осадков.

По последним данным, пострадавших нет, потоком воды унесло несколько автомобилей. На море сейчас сильный шторм, пляжи закрыты.

Между тем, ливневые дожди подтопили населенные пункты не только на черноморском побережье Краснодарского края. Так, в Славянске-на-Кубани и окрестных станицах подтоплено в общей сложности более сотни придомовых участков.

Теги: сочи, подтопление, паводок, ливни, краснодарский край



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