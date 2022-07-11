Два человека погибли в результате урагана в Москве, - ТАСС

Два человека погибли и 18 пострадали в результате непогоды и падения деревьев в Москве. Об этом сообщает источник ТАСС.

Ранее в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин заявлял об одном погибшем. Также, по его данным, в больницы было доставлено 10 человек с травмами разной тяжести.

В Москве уже на протяжении нескольких дней бушуют ураганы, грозы и штормовой ветер. В воскресенье, 10 июля, порывы ветра достигали 25 метров в секунду.

7 июля на столичный регион обрушились мощные ливни, были повалены деревья и затоплены улицы.