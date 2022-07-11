11 Июля 2022
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екатеринбург аэропорт кольцово самолёт а-320 авиакомпания уральские авиалинии (2018) | Фото: Накануне.ru

У самолета "Уральских авиалиний" произошел отказ навигационного оборудования

Сразу у двух самолетов "Уральских авиалиний" во время рейсов произошли технические неполадки. В авиакомпании сообщили, что они уже устранены.
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Как пишет "Коммерсант", 8 июля у самолета "Уральских авиалиний", летевшего из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, произошел полный отказ навигационного оборудования. Из-за этого лайнер вынужденно вернулся в аэропорт Пулково, где успешно приземлился тем же вечером.

По данным издания, на следующий день, 9 июля, экипаж самолета "Уральских авиалиний", вылетавшего из Красноярска, запросил возврат на стоянку с места запуска по технической причине.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиакомпании, на текущий момент все неполадки устранены.

"Самолеты исправны, выполняют рейсы по расписанию", - уточнили в пресс-службе.

Напомним, на прошлой неделе самолет "Уральских авиалиний" рейсом "Жуковский – Худжанд" сел в Домодедово после столкновения с птицей. Пассажиры были отправлены в пункт назначения на резервном борту.

Теги: Уральские авиалинии, самолеты, неполадки, авиакомпания



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