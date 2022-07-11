11 Июля 2022
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Аэропорт Симферополя. (2021) | Фото: Накануне.RU

Режим "закрытого неба" на юге России продлён до 18 июля

Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 18 июля, сообщает Росавиация.

Пассажиры не могут улететь в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Напомним, режим закрытого неба действует с 24 февраля, когда была начата военная спецоперации РФ на Украине. Ранее сообщалось, что правительство России выделит еще более 1,5 млрд руб. на компенсацию простоя южных аэропортов страны. Они несут убытки из-за простоя во время проведения спецоперации на Украине. С учётом выделенных ранее средств, общий объём поддержки превысил 3 млрд руб.

Теги: Росавиация,



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