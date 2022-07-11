В Екатеринбурге художник "Стенограффии" изобразил мурал по воспоминаниям из детства

Сербский художник Wuper Kec (Дэян Ивано́вич), участник фестиваля "Стенограффия" решил изобразить на стене екатеринбургского дома одно из самых ярких детских воспоминаний. Так, на ул. Малышева, 56А появился мурал с изображением отца друга художника, который часто рассказывал маленькому Дэяну интересные истории из жизни.

"Это интересная традиция для меня. Я вдохновился советским временем, советской масляной живописью. Мне нравится характерный для этой эпохи фигурный стиль", – передает слова художника пресс-служба фестиваля.

На мурале можно увидеть седого мужчину, чистящего яблоко. На фоне прорисован ковер, передающий атмосферу того далекого и многим знакомого времени. В пресс-службе отметили, что для его изображения автор вдохновлялся российскими изделиями. Таким образом художник смог объединить яркие образы двух стран, гармонично встраивая их в городское пространство.

Название картины - Madzarevic, что в переводе с сербского является, по всей видимости, фамилией или прозвищем самого героя изображения - Мадзаревич.