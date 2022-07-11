Десятки рок-музыкантов выпустили "наш ответ Макаревичу" – спели "Я остаюсь"

Гарик Сукачёв и 20 рокеров выпустили кавер на песню "Я остаюсь" Анатолия Крупнова. Запись проходила в Москве и в Санкт-Петербурге, а весь студийный процесс снимали на видео. Ролик появился в RuTube.

Помимо инициатора записи Гарика Сукачева, в ней приняли участие Светлана Сурганова, Сергей Шнуров, Владимир Шахрин, Александр Ф. Скляр, Олег Гаркуша, Сергей Галанин, Сергей "Чиж" Чиграков, Алексей Романов, Николай Девлет-Кильдеев, Евгений Маргулис, Андрей Бледный и Антон Завьялов из группы "25/17" и другие. Все спели по одной строчке, дополняя друг друга, благодаря чему песня обрела дополнительную мощь.

Ролик высоко оценил писатель Захар Прилепин. Он высказался в своём Telegram-канале.

""Я остаюсь!". Ого, какой ответ Монеточке, Земфире и Андрею Макаревичу. Сукачев, ЧайФ, Галанин, Гаркуша из АукцЫона, 25/17, Макс Ундервуд Кучеренко, братья Кристовские из УмаТурман, Шнур, особенно неожиданный Чиж (музыкальную карьеру начинал в Харькове), Скляр, Пух, ещё куча народа, и – за кадром – автор песни Анатолий Крупнов. Впечатлился", – написал Захар Прилепин.

Напомним, в минувшую субботу перед матчем футбольного Суперкубка фанаты освистали группу "Би-2". Изначально появилась версия, что таким образом они могли отреагировать на шарф "Спартака" на шее одного из солистов. Однако видео со стадиона свидетельствуют, что выступлением музыкантов оказались недовольны и фанаты "Зенита". По всей видимости, зрители на трибунах выразили отношение к позиции группы по спецоперации, а также к их отказу выступать в Омске на фоне флага России и буквы Z.