Mercedes может отказаться от прямых поставок автомобилей в Россию

Компания Mercedes сокращает присутствие в РФ.

У Mercedes-Benz сейчас есть в России официальный дистрибутор – "Мерседес-Бенц Рус". По данным источников "Коммерсанта", речь может идти или о продаже склада автомобилей и дилерского центра через торги, или, что вероятнее, передачу прав дистрибутора одному из автомобильных дилеров.

Источник на рынке сообщил, что в начале июля сотрудники офиса Mercedes-Benz в РФ начали массово искать работу.

Mercedes-Benz был второй по популярности премиальной маркой в РФ после BMW.